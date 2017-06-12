Создать рекламный макет

Нужно разработать дизайн, который выделит на фоне остальных конкурентов в магазине Амазон Дизайн конкурентов можно посмотреть по этой ссылке: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_sc_1_6?url=search-alias%3Daps&field-keywords=packing+cubes&sprefix=pacing%2Caps%2C683&crid=27K7RRKXPIAXI Приветствуется сочетания двух цветов черный и красный обязательнодолжна быть сетка для доступа воздуха минимум 30% см конкурентов. Черный ...