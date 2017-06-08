Создание буклета для строительно-ремонтной фирмы

Нужна доработка дизайна листовок. Листовка распространяется по почтовым ящикам. Занимаемся продажей линолеума, ламината, межкомнатных дверей, натяжных потолков. Ищу профессионала своего дела.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн и верстку буклета. Формат А5, кол-во страниц 5-7.
В том виде, чтобы просто отнести в типографию и напечатать.
Фотографии и графика с Вас, текст с меня.
Словесный макет таков: Обложка с логотипом(имеется), далее наполнение(поэтапный план внутренней отделки коттеджа с описанием и фотографиями), в конце цены, условия работы, контакты.
Стиль - в меру строгий. Дизайн предлагайте.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Листовки формата А4. Оберон плюс - все по сто Альянс - роутер в подарок. Условия акции на листовках те же. Хотим изменить сам формат листовки, что бы бросилась в глаза и люди обратили вниманиеЗавершен7 лет назад
- $30
Нужно сделать дизайн коробки. Есть логотип. Размеры. Надписи на коробке. 30$ Оплачу после того как увижу работу.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $90
Нужно разработать дизайн, который выделит на фоне остальных конкурентов в магазине Амазон Дизайн конкурентов можно посмотреть по этой ссылке: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_sc_1_6?url=search-alias%3Daps&field-keywords=packing+cubes&sprefix=pacing%2Caps%2C683&crid=27K7RRKXPIAXI Приветствуется сочетания двух цветов черный и красный обязательнодолжна быть сетка для доступа воздуха минимум 30% см конкурентов. Черный ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать рекламный макет. Размер рекламного блока в лифтах - 160х110 мм. информацию вышлю в Л.С.Завершен7 лет назад
Создать макет буклета и прайса, тексты и примеры предоставлюЗавершен6 лет назад
Просьба предоставить сроки и стоимость изготовленияполноценной работы под ключ. Ищу исполнителя, желательно увидеть работы в портфелеДизайн продукции5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо подготовить листовки формата А4, в соответствии с фирменным стилем Все исходные материалы находятся по ссылке https://cloud.mail.ru/public/81WV/QExCdDJcn виды листовок: 1. Листовка А4 - в исходнике есть старые дизайны нужно переработать и сделать новые скомпоновать по 2 шт на ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать листовку по шаблону, внести правки. И 2 вида акционных баннеров на сайт.Завершен7 лет назад
Есть две печати и бланк Нужно сделать вектор печатей и копию бланка. Оставляйте заявки примерно по времени и цене.Завершен7 лет назад