Создание буклета для строительно-ремонтной фирмы

Нужно сделать дизайн и верстку буклета. Формат А5, кол-во страниц 5-7.

В том виде, чтобы просто отнести в типографию и напечатать.

Фотографии и графика с Вас, текст с меня.

Словесный макет таков: Обложка с логотипом(имеется), далее наполнение(поэтапный план внутренней отделки коттеджа с описанием и фотографиями), в конце цены, условия работы, контакты.

Стиль - в меру строгий. Дизайн предлагайте.