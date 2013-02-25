kianastyle

Как обычно. Всё чётко, быстро и вовремя. Отрисованные баннеры понравились с первого раза + в качестве бонуса переделал в flash в gif, что тоже очень приятно, т.к. я не правильно сделал ТЗ и заказал флеш. Работать с Андреем легко и приятно.