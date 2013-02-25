kianastyle

Андрей kianastyle

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создание буклета для строительно-ремонтной фирмы

    Нужно сделать дизайн и верстку буклета. Формат А5, кол-во страниц 5-7. В том виде, чтобы просто отнести в типографию и напечатать. Фотографии и графика с Вас, текст с меня. Словесный макет таков: ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заставка для ролика на Youtube

    Привет ! Мы как-то работали вместе. Я заказывал баннеры. Вопрос такой, а ты не работаешь с AfterEffects или что-то вроде того ? Мне нужна заставка для видео. Вот примерно как здесь http://www.youtube.com/watch?v=BfmNxS4quwA ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Два баннера для сайта

    Нужен длинный, узкий баннер 500 х 64 для цеха кузовного ремонта. С Honda Civic последней модели в главной роли. Баннер на флеш. Также нужен маленький баннер 150px × 64px с моим логотипом, тоже ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер

    $50

    Баннер для сайта http://кузовной-мастер.рф 468/60, анимированый Текст нужен такой: кузовной-мастер.рф, грамотный кузовной ремонт, скидки клубу ну и на ваш вкус может чтото добавите что нравиться — http://astraclub.ru/ наверху справа ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Два баннера для сайта
Все супер, рад был поработать. Рекомендую.
Как обычно. Всё чётко, быстро и вовремя. Отрисованные баннеры понравились с первого раза + в качестве бонуса переделал в flash в gif, что тоже очень приятно, т.к. я не правильно сделал ТЗ и заказал флеш. Работать с Андреем легко и приятно.
Ответный отзыв
safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Баннер
Спасибо за интересный конкурс. Был рад поучаствовать. Оплата пришла моментально. Рекомендую +10.
Супероперативно всё сделал, качество баннера и логотипа устроило с первого раза без переделок !
Ответный отзыв