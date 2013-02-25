kianastyle

Нужно сделать дизайн и верстку буклета. Формат А5, кол-во страниц 5-7. В том виде, чтобы просто отнести в типографию и напечатать. Фотографии и графика с Вас, текст с меня. Словесный макет таков: ...
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- Дизайн продукции12 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет ! Мы как-то работали вместе. Я заказывал баннеры. Вопрос такой, а ты не работаешь с AfterEffects или что-то вроде того ? Мне нужна заставка для видео. Вот примерно как здесь http://www.youtube.com/watch?v=BfmNxS4quwA ...Анимациянет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен длинный, узкий баннер 500 х 64 для цеха кузовного ремонта. С Honda Civic последней модели в главной роли. Баннер на флеш. Также нужен маленький баннер 150px × 64px с моим логотипом, тоже ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Баннер для сайта http://кузовной-мастер.рф 468/60, анимированый Текст нужен такой: кузовной-мастер.рф, грамотный кузовной ремонт, скидки клубу ну и на ваш вкус может чтото добавите что нравиться — http://astraclub.ru/ наверху справа ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
11 лет назад
Все супер, рад был поработать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Как обычно. Всё чётко, быстро и вовремя. Отрисованные баннеры понравились с первого раза + в качестве бонуса переделал в flash в gif, что тоже очень приятно, т.к. я не правильно сделал ТЗ и заказал флеш. Работать с Андреем легко и приятно.
$50
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за интересный конкурс. Был рад поучаствовать. Оплата пришла моментально. Рекомендую +10.
Ответный отзыв
Супероперативно всё сделал, качество баннера и логотипа устроило с первого раза без переделок !