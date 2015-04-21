Заставка для ролика на Youtube

Привет ! Мы как-то работали вместе. Я заказывал баннеры.

Вопрос такой, а ты не работаешь с AfterEffects или что-то вроде того ?

Мне нужна заставка для видео.

Вот примерно как здесь http://www.youtube.com/watch?v=BfmNxS4quwA

Или здесь http://www.youtube.com/watch?v=U85Zyagvps4

Несколько секунд, не более. Видеоряд предоставлю.

Может кто из знакомых занимается.