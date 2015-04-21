Мне нужна виртуальная женщина на сайте по примеру http://flash4promo.ru/universalnyie-vp Файл со звуком есть. Нужно что бы при заходе на сайт женщина говорила то что в звуковом файле
Заставка для ролика на Youtube
Привет ! Мы как-то работали вместе. Я заказывал баннеры.
Вопрос такой, а ты не работаешь с AfterEffects или что-то вроде того ?
Мне нужна заставка для видео.
Вот примерно как здесь http://www.youtube.com/watch?v=BfmNxS4quwA
Или здесь http://www.youtube.com/watch?v=U85Zyagvps4
Несколько секунд, не более. Видеоряд предоставлю.
Может кто из знакомых занимается.
Заявки фрилансеров
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