Задача: сделать динамический flash-баннер

Особенности работы:

1. на вызываемой HTML странице flash баннер будет вызываться как banner.swf?country=XX, где XX-код страны.

2. во время вызова баннер обращается по указанному пути и в ответ получает JSON с содержимым

Поля json-а:

"img" - фоновая картинка 250х250, которую нужно растянуть до 300х300 и в зависимости от Вашей задумки может временами перемещаться вверх-вниз и подергиваться, чтобы баннер выглядел живо.

Анимация только тогда, когда в json-е animation = 1. В противном случае картинка (по высоте) отцентрирована.

"link": - ссылка для перехода по баннеру

"button" - текст кнопки и ее положение, сама кнопка по ширине тянется под размер текста

"content" - тексты, их шрифт и положение (может быть 1-4 шт.)

Результат: компилированный рабочий вариант и исходники