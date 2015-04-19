Видео (анимационная) инфографика

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  2. Анимация
Закрыт11 заявок187 просмотров

Видео инфографика, продающая услугу консалтинговой компании. Хронеметраж 30-40 сек. для одного ролика. Сценарий, озвучка, монтаж не интересует. Планируется разработка и проектирование видео инфографических роликов для сайта компании, презентаций. Разработка видео инфографики в строгом стиле, используя 4 корпоративных цвета компании. Пример дизайна в дополнении. Ссылку на видео отпрвлю при обсуждении условий непосредственно. Интересует фрилансер. Рекламные компании и студии просьба не беспокоить.

10 лет назад
dmicloud
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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