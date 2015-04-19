Необходимо создать видеоролик Фон предположительно белый, но если совсем не будет соответствовать эффекту, возможен темно синий (близкий к брендовому). В правом верхнем углу мелко название "Кузбасс-Строй" из логотипа (корп.шрифт). Предполагаемый хронометраж: ...
Видео (анимационная) инфографика
Видео инфографика, продающая услугу консалтинговой компании. Хронеметраж 30-40 сек. для одного ролика. Сценарий, озвучка, монтаж не интересует. Планируется разработка и проектирование видео инфографических роликов для сайта компании, презентаций. Разработка видео инфографики в строгом стиле, используя 4 корпоративных цвета компании. Пример дизайна в дополнении. Ссылку на видео отпрвлю при обсуждении условий непосредственно. Интересует фрилансер. Рекламные компании и студии просьба не беспокоить.
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