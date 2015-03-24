Необходима отрисовка анимированного логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок147 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходима отрисовка анимированного логотипа. Реальный размер логотипа seolt.ru/animation/img/co... (есть логотип в векторе).

Задача не совсем тривиальная. Анимация должна быть реализована на выходе по кадрового. Это означает то, что мы ожидаем получить от Вас примерно такой файл на выходе seolt.ru/animation/img/co... необходимого размера. Для чего это нужно? Текущая анимация логотипа на сайте будет устроена с помощью такого длинного изображения и javascrpit. Для пользователя все будет выглядеть плавно (т.е. как будто это флеш или gif анимация), посмотрите в качестве примера как анимация работает на уменьшенной форме логотипа – seolt.ru/animation/ (наведите мышкой на верхний логотип, чтобы воспроизвести анимацию). Анимация большого логотипа будет немного отличаться от представленной анимации малой формы лого.

Малая версия анимированного логотипа была выполнена с помощью средств 3D анимации (автоматический разворот), т.к. рисовать каждый кадр не эффективно. Возможно кто-то решит сделать на флеш с экспортом в JPG изображение или еще как-либо образом.

Ожидаю от Вас описания метода решения поставленной задачи, стоимость и сроки.

10 лет назад
seolightspb
Яна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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