Необходимо создать рекламно-познавательный ролик с мультяшными человечками.
Необходима отрисовка анимированного логотипа
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходима отрисовка анимированного логотипа. Реальный размер логотипа seolt.ru/animation/img/co... (есть логотип в векторе).
Задача не совсем тривиальная. Анимация должна быть реализована на выходе по кадрового. Это означает то, что мы ожидаем получить от Вас примерно такой файл на выходе seolt.ru/animation/img/co... необходимого размера. Для чего это нужно? Текущая анимация логотипа на сайте будет устроена с помощью такого длинного изображения и javascrpit. Для пользователя все будет выглядеть плавно (т.е. как будто это флеш или gif анимация), посмотрите в качестве примера как анимация работает на уменьшенной форме логотипа – seolt.ru/animation/ (наведите мышкой на верхний логотип, чтобы воспроизвести анимацию). Анимация большого логотипа будет немного отличаться от представленной анимации малой формы лого.
Малая версия анимированного логотипа была выполнена с помощью средств 3D анимации (автоматический разворот), т.к. рисовать каждый кадр не эффективно. Возможно кто-то решит сделать на флеш с экспортом в JPG изображение или еще как-либо образом.
Ожидаю от Вас описания метода решения поставленной задачи, стоимость и сроки.
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