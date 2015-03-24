Всем доброго времени суток! Необходимо сделать 2 простые анимации в виде вращающихся цифр (эффект одометра) составляющих определенное число и постоянно прибавляющейся определенной суммы, за определённое время (к примеру: в минуту 10 едениц). ...
Сделать картинки прозрачными 4 штучки
4 картинки - предмет прямоугольной формы - надо убрать фон. Нетрудно совсем, без мелких деталей
Очень недорого.
Спасибо.
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