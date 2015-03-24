Сделать 2 простые флешки

Всем доброго времени суток!

Необходимо сделать 2 простые анимации в виде вращающихся цифр (эффект одометра)

составляющих определенное число и постоянно прибавляющейся определенной суммы, за определённое время

(к примеру: в минуту 10 едениц).

Исходное значение(число) нужно взять из файла php который будет лежать

в том же каталоге и выводить, к примеру echo "345354.45"

Имеются psd исходники с изображениями и шрифтами.

Не знаю сколько это стоит, предлагайте бюджет.

Спасибо за внимание.