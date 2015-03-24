Требуется разработать рекламный ролик Комания клиентов: Официальный дистрибьютор в Кыргызской Республике. Они утепляют стены, крыши домов и зданий Термопеной (напыляемый утеплитель) Нам нужен ролик длительностью до 30 секунд, ...
Сделать 2 простые флешки
Всем доброго времени суток!
Необходимо сделать 2 простые анимации в виде вращающихся цифр (эффект одометра)
составляющих определенное число и постоянно прибавляющейся определенной суммы, за определённое время
(к примеру: в минуту 10 едениц).
Исходное значение(число) нужно взять из файла php который будет лежать
в том же каталоге и выводить, к примеру echo "345354.45"
Имеются psd исходники с изображениями и шрифтами.
Не знаю сколько это стоит, предлагайте бюджет.
Спасибо за внимание.
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