Сделать 2 простые флешки

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки196 просмотров

Всем доброго времени суток!

Необходимо сделать 2 простые анимации в виде вращающихся цифр (эффект одометра)

составляющих определенное число и постоянно прибавляющейся определенной суммы, за определённое время

(к примеру: в минуту 10 едениц).

Исходное значение(число) нужно взять из файла php который будет лежать

в том же каталоге и выводить, к примеру echo "345354.45"

Имеются psd исходники с изображениями и шрифтами.

Не знаю сколько это стоит, предлагайте бюджет.

Спасибо за внимание.

PHP
10 лет назад
Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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