Необходимо сделать динамический баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт17 заявок216 просмотров

Планируем разместить баннер на портале.

Необходимо отрисовать, важен креативный подход.

Приоритет тем кто готов сразу взяться, сроки поджимают.

10 лет назад
Godzila
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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