Есть баннер на html5 нужно сделать сделать его копию только в swf
Необходимо сделать динамический баннер
Планируем разместить баннер на портале.
Необходимо отрисовать, важен креативный подход.
Приоритет тем кто готов сразу взяться, сроки поджимают.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Здравствуйте! Необходимо сделать анимированную карту проезда, с автомобилями и проложением маршрута. Карту лучше тоже отрисовать. Во вложении пример. Пишите в заявке срок работы и точную стоимость данного проекта, не цена за ...Анимация11 заявокЗакрыт10 лет назад
Баннер (gif) в двух размерах: 468х60 и 570х75, наполнение одно и тоже. Цвета: фирменного стиля (http://реестрзакупок.рф/) Срок 3-4 дня. Оплата на карту Российского банка. От исполнителя требуется указать стоимость, ссылка на портфолио, ...Анимация10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно изменить все ссылки в файле .swf(прикреплен) на ссылку http://masterklass-ekb.ru/?utm_source=eka-prazdnik&utm_medium=banner Присылайте цены и контакты.Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна анимация в 3Д - молот летит через окно врезается в стену и разлетается на куски! Детально: Рендер и настройка материалов за нами! Молот Тора!) Камера будет лететь вместе ...Анимация7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно заанимировать часыАнимация5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть карта ,есть не совсем полноценный исходник,есть в векторе исходник полноценный http://clip2net.com/s/3et5HGy Не хватает на карте флеш вот этого кольца: http://clip2net.com/s/3et6iVS Сроки-часАнимация3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать конструктор шведской стенки, который сможет собирать и рассчитывать детские шведские стенки. Клиент на сайте выбирает количество перекладин, дополнительные элементы (турник, кольца, канат, etc) выбирает цвет элементов, вводит высоту стенки, ...Анимация2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
нужно нарисовать анимированный баннер 910*58 по продаже б/у принтеров страница размещения http://dwgroup.com.ua/Catalog.aspx?p=175Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад