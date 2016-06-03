seolightspb

Перестали появляться сообщения об удачно отправленной заявке и одновременно с этим перестали приходить уведомления на e-mail. Хотя запись в базу данных проходит (видно все поданные заявки в административной панели). Валидация работает корректно. Проблема наблюдается ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $500
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Нужно много качественных текстов - описание товаров и услуг . Тематика: напольные покрытия (паркет, паркетная химия, транспортные услуги, строительство и т.д.) Размер описания товара: от 300 до 1500 ...Копирайтинг107 заявокЗакрыт8 лет назад
- $550
Что необходимо: Теория: изучение возможностей CMS Joomla / Joomla Framework Практика: применение теории по поддержке проектов на CMS Joomla / Joomla Framework (ежедневное решение практических задач под руководством старшего специалиста). В дальнейшем ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Что необходимо: Теория: изучение возможностей CMS Joomla / Joomla Framework. Практика: применение теории по поддержке проектов на CMS Joomla / Joomla Framework (ежедневное решение практических задач под руководством старшего специалиста). ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $800
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать дизайн сайта кондитерской. Выбор кандидатов будет проводится по работам в портфолио. Три-шесть работ, которые Вы считаете лучшими, чтобы быть выбранным (будет классно, если имеются работы в смежных ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо выполнить задание для сайта sadahar.ru/ На сайте есть раздел со статьями: sadahar.ru/stati Необходимо в этом разделе продумать и нарисовать специальный подраздел с рецептами, т.е. необходимо добавить на страницу sadahar.ru/statiдополнение в ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть задача на программирование всплывающей формы на сайт на CMS 1С-Bitrix (POPup в котором есть форма обратной связи). Сайт: filbert.pro/ дизайн POPup: design.seolt.ru/filbert.p... Появление окна на стороне front-end. Верстка уже выполнена. От Вас ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо отретушировать фото для сайта. Во вложении фото, которые нужно отредактировать таким образом, чтобы они были в стиле остальных фото сайта. Вот пример: http://mosfurgon.ru/rent/7-peugeot-boxer Ожидаю Ваших ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать раздел Акции на сайте opel65.ru. Логика раздела: пункт меню "Акции" будет выведен в основное горизонтальное меню между пунктами Услуги и Запчасти. При клике будет открываться список акций. Текстовое ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходим плагин для Joomla, которые бы ко всем внешним ссылкам на сайте подставлял атрибут rel="nofollow" в контенте, в модулях - повсеместно по сайту. Также в панели управления плагином необходимо поле, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. CMS – 1C-Битрикс. Нужно добавить возможность выгрузки каталога магазина в YML для публикации его на Яндекс.Маркете.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $650
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать дизайн сайта мастерской, которая выполняет заказы по изготовлению тортов премиум сегмента. Выбор кандидатов будет проводится по выполненным ранее работам. Поэтому хотелось бы увидеть лучшие Ваши работы. ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
- $700
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать дизайн сайта кондитерской фабрики. Выбор кандидатов будет проводится по последним работам в портфолио - достаточно трех работ, которые Вы считаете лучшими, чтобы быть выбранным (будет классно, если ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести правки в интернет-магазин на платформе 1С-Битрикc: - добавить возможность выгрузки каталога магазина в YML (специальный файл для Яндекс.Маркета) Ожидаю Ваших предложений по срокам и стоимости работы.Закрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести правки в интернет-магазин на платформе 1С-Битрикc: - добавить дополнительные изображения в карточку товаров (сейчас выводится только одно) - перенести ссылку на оплату товара (ссылка формируется, но выводится ...Закрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. На сайте под старой Joomla 1.5 есть каталог в котором URL формируются следующим образом: /112-izdelie-odin ,где 112-ID товара, izdelie-odin - алиас товара. Страница товара доступна по любым URL, где в ...Закрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Задача для программиста, который знает как работает Joomla 1.5 (или желает в этом разобраться). На странице с акциями http://up-trade.ru/promo.html необходимо вывести продукты, а не категории которые предоставляются по акции ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Что необходимо: верстка и поддержка проектов компании. Навыки: HTML, CSS, jQuery, javascript (базовые) и умение применять эти знания на практике, Adobe Photoshop (базовые знания). Мы ценим: желание работать в команде и мечты дорасти ...HTML-верстка105 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для нового дизайна сайта - новый дизайн http://design.seolt.ru/iconsite/ необходимо нарисовать иконки, которые сейчас отрисованы карандашем (скетчи) , посмотреть требуемый уровень иконок можно на странице другого сайта http://moi-pol.ru/uslugi-kompanii. ...Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходим специалист, который работает на Drupal для внесение на сайте правок. Список правок: 1. Указать большее число отметок на интерактивной карте от Yandex. 2. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад