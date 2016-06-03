seolightspb

Яна seolightspb

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SLT Group
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правка формы обратной связи на Drupal (Entityform)

    $50

    Перестали появляться сообщения об удачно отправленной заявке и одновременно с этим перестали приходить уведомления на e-mail. Хотя запись в базу данных проходит (видно все поданные заявки в административной панели). Валидация работает корректно. Проблема наблюдается ...

    DrupalGit
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайтинг для сайтов

    $500

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Нужно много качественных текстов - описание товаров и услуг . Тематика: напольные покрытия (паркет, паркетная химия, транспортные услуги, строительство и т.д.) Размер описания товара: от 300 до 1500 ...

    Копирайтинг107 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP-стажер на удаленной основе + обучение в компании

    $550

    Что необходимо:   Теория: изучение возможностей CMS Joomla / Joomla Framework  Практика: применение теории по поддержке проектов на CMS Joomla / Joomla Framework (ежедневное решение практических задач под руководством старшего специалиста).  В дальнейшем ...

    GitJavaScriptJoomlaLaravelMySQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP-стажер на удаленной основе + обучение в компании

    $250

    Что необходимо:  Теория: изучение возможностей CMS Joomla / Joomla Framework.  Практика: применение теории по поддержке проектов на CMS Joomla / Joomla Framework (ежедневное решение практических задач под руководством старшего специалиста).  ...

    GitJavaScriptJoomlaMySQLNode.js
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн web-сайта кондитетрской

    $800

    Добрый день, уважаемые фрилансеры!   Необходимо нарисовать дизайн сайта кондитерской.  Выбор кандидатов будет проводится по работам в портфолио. Три-шесть работ, которые Вы считаете лучшими, чтобы быть выбранным (будет классно, если имеются работы в смежных ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать отдельный раздел на сайте

    Добрый день, уважаемые фрилансеры!  Необходимо выполнить задание для сайта sadahar.ru/ На сайте есть раздел со статьями: sadahar.ru/stati      Необходимо в этом разделе продумать и нарисовать специальный подраздел с рецептами, т.е. необходимо добавить на страницу sadahar.ru/statiдополнение в ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выполнить форму обратной связи на 1C-Bitrix

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Есть задача на программирование всплывающей формы на сайт на CMS 1С-Bitrix (POPup в котором есть форма обратной связи). Сайт: filbert.pro/ дизайн POPup: design.seolt.ru/filbert.p...  Появление окна на стороне front-end. Верстка уже выполнена. От Вас ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отретушировать фото

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо отретушировать фото для сайта. Во вложении фото, которые нужно отредактировать таким образом, чтобы они были в стиле остальных фото сайта. Вот пример: http://mosfurgon.ru/rent/7-peugeot-boxer Ожидаю Ваших ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо нарисовать раздел Акции на сайте

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо нарисовать раздел Акции на сайте opel65.ru. Логика раздела: пункт меню "Акции" будет выведен в основное горизонтальное меню между пунктами Услуги и Запчасти. При клике будет открываться список акций. Текстовое ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Плагин для исходящих ссылок на Joomla 3.x

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходим плагин для Joomla, которые бы ко всем внешним ссылкам на сайте подставлял атрибут rel="nofollow" в контенте, в модулях - повсеместно по сайту. Также в панели управления плагином необходимо поле, ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта элитной мастерской по изготовлению тортов

    $650

    Добрый день, уважаемые фрилансеры!  Необходимо нарисовать дизайн сайта мастерской, которая выполняет заказы по изготовлению тортов премиум сегмента. Выбор кандидатов будет проводится по выполненным ранее работам. Поэтому хотелось бы увидеть лучшие Ваши работы. ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта кондитетрской фабрики

    $700

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать дизайн сайта кондитерской фабрики. Выбор кандидатов будет проводится по последним работам в портфолио - достаточно трех работ, которые Вы считаете лучшими, чтобы быть выбранным (будет классно, если ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать выгрузку в YML для Яндекс.Маркета

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести правки в интернет-магазин на платформе 1С-Битрикc:  - добавить возможность выгрузки каталога магазина в YML (специальный файл для Яндекс.Маркета)  Ожидаю Ваших предложений по срокам и стоимости работы.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки в каталоге товаров на 1С-Битрикс

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести правки в интернет-магазин на платформе 1С-Битрикc: - добавить дополнительные изображения в карточку товаров (сейчас выводится только одно) - перенести ссылку на оплату товара (ссылка формируется, но выводится ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программная правка на сайте под CMS Joomla

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. На сайте под старой Joomla 1.5 есть каталог в котором URL формируются следующим образом: /112-izdelie-odin ,где 112-ID товара, izdelie-odin - алиас товара. Страница товара доступна по любым URL, где в ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вывести продукты по акции в каталоге Joomla

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Задача для программиста, который знает как работает Joomla 1.5 (или желает в этом разобраться). На странице с акциями http://up-trade.ru/promo.html необходимо вывести продукты, а не категории которые предоставляются по акции ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • В web-студию необходим html – верстальщик на удаленной основе

    Что необходимо: верстка и поддержка проектов компании.  Навыки:  HTML, CSS, jQuery, javascript (базовые) и умение применять эти знания на практике, Adobe Photoshop (базовые знания).  Мы ценим: желание работать в команде и мечты дорасти ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка105 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать иконки для сайта

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!   Для нового дизайна сайта - новый дизайн http://design.seolt.ru/iconsite/ необходимо нарисовать иконки, которые сейчас отрисованы карандашем (скетчи) , посмотреть требуемый уровень иконок можно на странице другого сайта http://moi-pol.ru/uslugi-kompanii. ...

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внесение правок на сайте CMS Drupal

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходим специалист, который работает на Drupal для внесение на сайте правок. Список правок: 1. Указать большее число отметок на интерактивной карте от Yandex. 2. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Правка формы обратной связи на Drupal (Entityform)
DrupalGit
Хороший заказчик, все предельно понятно и приятно общаться. Работаем. Оплата в срок.
Быстрая связь, быстрое исполнение задачи. Помог с советом перехода на другую форму. Рекомендуем.
Ответный отзыв
arhangel7b
Владимир 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$20
7 баллов
10 лет назад
Внесение правок на сайте CMS Drupal
Drupal
Моментальная оплата. Все ок.
Работа выполнена с исключениями.
Ответный отзыв
bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать 6 изображений для сайта (технический дизайн)
Хороший и вежливый человек. Всегда на связи, быстрые ответы, моментальная оплата. Спасибо за приятную работу.
Быстрая работа и в указанные сроки. Всегда на связи, что очень важно. Сотрудничеством довольны.
Ответный отзыв