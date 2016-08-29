Дизайн web-сайта кондитетрской

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо нарисовать дизайн сайта кондитерской.

Выбор кандидатов будет проводится по работам в портфолио. Три-шесть работ, которые Вы считаете лучшими, чтобы быть выбранным (будет классно, если имеются работы в смежных областях).