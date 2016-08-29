Промо страница камеры видеонаблюдения

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок171 просмотр
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Коллеги, добрый день.

Необходимо разработать дизайн промо страницы камеры видеонаблюдения.

1. В стиль оформления страницы -динозавры.

2. Рекламируемая продукция - камера видеонаблюдения (одна) с подключенным облачным сервисом Ivideon (ivideon.ru)

3. На промо страницы присутствую фотографии "знаменитого человечка"

4. На промо странице присутствует видео (формат: интервью) с знаменитым человечком.

5. ЦА: Мамы школьников.

6. Прочие условия: Оплата, после получения jpg с водяными знаками.

7. Запрет на использование любых материалов в портфолио и\или \включая любую публикацию.

7 лет назад
verdivideo
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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