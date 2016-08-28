Редизайн

$175
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки269 просмотров
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Доброго времени суток.

Какие цели необходимо достигнуть: 

1. Улучшенный дизайн, вызывающий доверие и соответствующий статусу компании (крупный надежный сайт). 

2. Улучшено удобство пользования сайта и считывания/восприятия информации с целью более простого для посетителя сайта нахождения необходимой ему информации и уменьшения количества обращений в службу поддержки. 

ИМЕЕТСЯ ОЧЕНЬ ПОДРОБНОЕ ТЗ

Всего нужно сделать 11 страниц

Что необходимо сделать: 

1. Подборка идеи продающего дизайна сайта 

2. Прототипирование. 

3. Проработка юзабилити. 

4. Разработка дизайн-концепции для desktop, tablet и mobile версий. 

ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ.

7 лет назад
xapun
30 летАвстралия
8 лет в сервисе
Был
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