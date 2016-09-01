Сделать схему размещения элементов на странице

$25
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок221 просмотр
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Нужно сделать схему размещения элементов на странице, чтобы они вмещались в определенную прямоугольную область. Детали по скайпу.

7 лет назад
tisprof
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ganshina
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$25
1 день
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