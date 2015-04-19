Рекламный анимационный видеоролик 15-20 секунд

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт21 заявка568 просмотров

Необходимо создать видеоролик

Фон предположительно белый, но если совсем не будет соответствовать эффекту, возможен темно синий (близкий к брендовому). В правом верхнем углу мелко название "Кузбасс-Строй" из логотипа (корп.шрифт).

Предполагаемый хронометраж:

Первые 4-5 сек. - Контур Кузбасса (логотип) крупно на экране пульсирует имитируя сердцебиение (1 удар в сек), на заднем плане бежит энцефалограмма как на медицинском аппарате.

следующие 5 секунд - с каждым ударом (или через удар) из контура вылетают с наездом на зрителя слова по очереди: ОКНА ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ МЕБЕЛЬ. После вылета, каждое слово растворяется и исчезает. Возможно эта часть будет очень переделана. Например будет вылетать только одно слово и будет несколько роликов с разными словами. Поэтому на превью, лучше сделать только 1 слово.

Следующие 5 секунд - Контур Кузбасса уменьшается со смещением влево, а логотип из угла наплывает увеличиваясь и сливаясь с контуром Кузбасса в полноценный логотип компании. Красивым эффектом появляется слоган: "Сердце Кузбасса - в каждый дом". Слоган в итоге остается один на экране. Сам слоган возможно изменится, если это будет необходимо для достижения необходимого эффекта.

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Звук: Озвучки пока не надо.

Ожидаемый эффект от видеоролика: Ассоциация бренда с заботой о каждом жителе города.

Целевая аудитория: Женщины 25 - 40 лет, с детьми, и пожилыми родителями.

Ожидаемое действие: Дети заботящиеся о пожилых родителях, должны предложить, одобрить и/или поддержать родителей в обращении к компании.

Предполагаемые места размещения:

формат 4:3 - Городские уличные мониторы, офисный демонстрационный экран, ТВ-каналы

формат 16:9 - некоторые офисные экраны (вертикальные), некоторые ТВ-каналы

Технические характеристики итогового файла: 30 кадров, система PAL качество 1080p (прогрессивное), сжатие MPEG2

Прикрепляемые данные:

Логотип в формате PNG два разных варианта

Можем выслать в формате CDR, для использования векторного изображения логотипа.

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Работаем по схеме:

получаем превью (набросок) чтобы понять, что задание правильно понято

Если видно понимание задачи, нужны лишь некоторые правки - то переводим 50% оплаты и работаем до конца.

Виды перевода, предпочтительнее - Qiwi кошелек, но можно и другие.

10 лет назад
AliEvMix
Евгений 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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