Есть некрасивый мульт в виде постановки задачи. Нужно сделать новый - красивый и с музыкой. Масштаб бедствия 4 минуты. Прилагаю короткий кусочек в mp4 и музыку. Жду творчества. ...
Рекламный анимационный видеоролик 15-20 секунд
Необходимо создать видеоролик
Фон предположительно белый, но если совсем не будет соответствовать эффекту, возможен темно синий (близкий к брендовому). В правом верхнем углу мелко название "Кузбасс-Строй" из логотипа (корп.шрифт).
Предполагаемый хронометраж:
Первые 4-5 сек. - Контур Кузбасса (логотип) крупно на экране пульсирует имитируя сердцебиение (1 удар в сек), на заднем плане бежит энцефалограмма как на медицинском аппарате.
следующие 5 секунд - с каждым ударом (или через удар) из контура вылетают с наездом на зрителя слова по очереди: ОКНА ДВЕРИ ЖАЛЮЗИ МЕБЕЛЬ. После вылета, каждое слово растворяется и исчезает. Возможно эта часть будет очень переделана. Например будет вылетать только одно слово и будет несколько роликов с разными словами. Поэтому на превью, лучше сделать только 1 слово.
Следующие 5 секунд - Контур Кузбасса уменьшается со смещением влево, а логотип из угла наплывает увеличиваясь и сливаясь с контуром Кузбасса в полноценный логотип компании. Красивым эффектом появляется слоган: "Сердце Кузбасса - в каждый дом". Слоган в итоге остается один на экране. Сам слоган возможно изменится, если это будет необходимо для достижения необходимого эффекта.
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Звук: Озвучки пока не надо.
Ожидаемый эффект от видеоролика: Ассоциация бренда с заботой о каждом жителе города.
Целевая аудитория: Женщины 25 - 40 лет, с детьми, и пожилыми родителями.
Ожидаемое действие: Дети заботящиеся о пожилых родителях, должны предложить, одобрить и/или поддержать родителей в обращении к компании.
Предполагаемые места размещения:
формат 4:3 - Городские уличные мониторы, офисный демонстрационный экран, ТВ-каналы
формат 16:9 - некоторые офисные экраны (вертикальные), некоторые ТВ-каналы
Технические характеристики итогового файла: 30 кадров, система PAL качество 1080p (прогрессивное), сжатие MPEG2
Прикрепляемые данные:
Логотип в формате PNG два разных варианта
Можем выслать в формате CDR, для использования векторного изображения логотипа.
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Работаем по схеме:
получаем превью (набросок) чтобы понять, что задание правильно понято
Если видно понимание задачи, нужны лишь некоторые правки - то переводим 50% оплаты и работаем до конца.
Виды перевода, предпочтительнее - Qiwi кошелек, но можно и другие.
Заявки фрилансеров
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