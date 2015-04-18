Короткий мультик про (G)еомоDeлирование

Есть некрасивый мульт в виде постановки задачи. Нужно сделать новый - красивый и с музыкой. Масштаб бедствия 4 минуты.

Прилагаю короткий кусочек в mp4 и музыку.

Жду творчества. Успешные результаты, которые не нужно повторять: http://www.youtube.com/watch?v=w_Bd3YBh9n4

Аудитория планируется в виде дядек в дорогих костюмах, проходящих мимо HD телевизора на обед в дорогой ресторан.