Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходима отрисовка анимированного логотипа. Реальный размер логотипа seolt.ru/animation/img/co... (есть логотип в векторе). Задача не совсем тривиальная. Анимация должна быть реализована на выходе по кадрового. Это означает то, ...
Анимация ролика 50 секунд
Требуется анимация ролика для бюро переводов. Интересный сценарий написан и продуман.
Стилистика: черные линии на белом фоне.
В данном случае бюджет превысить не можем, он указан ниже.
Желательное местонахождение — Санкт-Петербург, чтобы встретиться с исполнителем лично и все оговорить.
Но можно и по скайпу удаленно.
Далее планируем еще ряд работ. Будем рады постоянно сотрудничать с увлеченным профессионалом!
Стилистику можно посмотреть по этим картинкам: https://yadi.sk/d/XZCum1AIfvRib.
UPD Друзья, внимание! Интересует НЕ видеодизайн и/или сэмлинг. А полноценная анимация с художественной прорисовкой.
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