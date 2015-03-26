Анимация ролика 50 секунд

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт13 заявок272 просмотра

Требуется анимация ролика для бюро переводов. Интересный сценарий написан и продуман.

Стилистика: черные линии на белом фоне.

В данном случае бюджет превысить не можем, он указан ниже.

Желательное местонахождение — Санкт-Петербург, чтобы встретиться с исполнителем лично и все оговорить.

Но можно и по скайпу удаленно.

Далее планируем еще ряд работ. Будем рады постоянно сотрудничать с увлеченным профессионалом!

Стилистику можно посмотреть по этим картинкам: https://yadi.sk/d/XZCum1AIfvRib.

UPD Друзья, внимание! Интересует НЕ видеодизайн и/или сэмлинг. А полноценная анимация с художественной прорисовкой.

10 лет назад
Albalonga
Фёдор 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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