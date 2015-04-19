Заменить текст во Flash баннере

Есть flash баннер, с сорцами.

Надо заменить текст на другой, причем нужно сделать 3 варианта баннера - с 3мя разными текстовками.

На текст там наложен анимационный эффект.

На всякий случай чтобы потом разногласий не было - такой же эффект долже быть и по отношению к новому тексту.

Все остальное должно осталься как есть.

Баннер приложен.

Новые текстовки пока в процессе согласования (сегодня к вечеру, крайний срок в понедельник уже будет согласованный вариант).

Сдаем соответственно и сорцы и скомпилированный баннер в 3х вариантах.

P.S. Пожалуйста не надо только сразу кидаться делать до выбора исполнителя, а потом говорить что задача выполнена,

выберите меня :) Ну правда, было такое уже. Так не надо plz.