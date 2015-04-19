Заменить текст во Flash баннере

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен7 заявок194 просмотра

Есть flash баннер, с сорцами.

Надо заменить текст на другой, причем нужно сделать 3 варианта баннера - с 3мя разными текстовками.

На текст там наложен анимационный эффект.

На всякий случай чтобы потом разногласий не было - такой же эффект долже быть и по отношению к новому тексту.

Все остальное должно осталься как есть.

Баннер приложен.

Новые текстовки пока в процессе согласования (сегодня к вечеру, крайний срок в понедельник уже будет согласованный вариант).

Сдаем соответственно и сорцы и скомпилированный баннер в 3х вариантах.

P.S. Пожалуйста не надо только сразу кидаться делать до выбора исполнителя, а потом говорить что задача выполнена,

выберите меня :) Ну правда, было такое уже. Так не надо plz.

10 лет назад
ABS
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Сергею спасибо большое, оперативно все сделал и даже больше чем было надо, т.к. в процессе возникли доп. задачи. Приятно было работать.
Действительно приятно было иметь дело с Александром. Понятное техническое задание. Оставался на связи и давал понятные комментарии по работе. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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