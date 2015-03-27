Мини ролик

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходима отрисовка анимированного логотипа. Реальный размер логотипа seolt.ru/animation/img/co... (есть логотип в векторе). Задача не совсем тривиальная. Анимация должна быть реализована на выходе по кадрового. Это означает то, ...