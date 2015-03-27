Мини ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок174 просмотра

Добрый день!

Нужен человек который сможет сделать анимационный ролик длительностью порядка 20 секунд.

Примерный стиль - видео о коте Саймона.

Ваши цены в комментариях.

Спасибо.

10 лет назад
Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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