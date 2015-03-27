Добрый день! Нужен человек который сможет сделать анимационный ролик длительностью порядка 20 секунд. Примерный стиль - видео о коте Саймона. Ваши цены в комментариях. Спасибо.
Перерисовать баннеры
Необходимо перерисовать jpg/png/gif баннеры в swf формат с добавлением анимационных эффектов и сохранением общего стиля баннера. Макс продолжительность анимации 10 секунд, макс размер итогового баннера - 20 килобайт. Необходимо максимально использовать возможности самого флеша, а не просто вставлять исходное изображение. Цена работы 20 долларов за баннер, задание не разовое - в будущем будет повторяться. Обычно заказ на 5-10 баннеров сразу.
Присылайте примеры работ.
Заявки фрилансеров
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