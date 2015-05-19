Flash анимация (каменные лабиринты)

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки233 просмотра

Есть три каменных лабиринта. Географически они находятся на одной линии (связаны между собой).

По утверждению автора, лабиринт - живой, у него своя энергетика, имеющая тороидальную форму.

Совокупность из этих трех лабиринтов образует как бы целостный организм.

Исходное изображение - это три лабиринта, расположенные как бы один над другим.

Необходимо с помощью flash показать движение энергетических полей тороидальной формы вокруг трех лабиринтов, и показать объемность полей.

В общем, нужно подемонстрировать идею, что они - единый организм, и что он как бы живой.

http://vvo.biz/design/man-sur/flash/labirint.rar (15мб)

В архиве изображени трех лабиринтов, и для примера - анимации и спирали.

Прилагаемые анимации на самом деле не нравятся, они приложены просто для того, чтобы показать как примерно движется энергия.

Но сделать нужно по-своему, нужно подойти творчески.

Возможно это будут летающие полупрозрачные звездочки, огоньки, которые при приближении увеличивают свой размер, а при удалении - уменьшаются.

Flash необходимо выполнить в двух размерах: 600 точек по ширине (также предполагается уменьшение до размера 300 по ширине) и в оригинальном размере (не уменьшая).

Есть еще исходник изображения с тремя лабиринтами в PSD, вышлю в начале работы. Также дополнительно вышлю информацию по лабиринтам.

Сколько будет стоить такая работа и каковы сроки?

P.S. Укажите ваше портфолио, и если была подобная работа.

10 лет назад
sourcettyru
Александр 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$75
3 дня
Работа сделана на отлично, все пожелания учтены. Кроме того, Сергей подсказал, как лучше составить техзадание. Благодарю за работу!
Всё понятно и четко. Своевременная оплата. Постоянно был на связи. Я буду рад сотрудничать ещё!

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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