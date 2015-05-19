Необходимо перерисовать jpg/png/gif баннеры в swf формат с добавлением анимационных эффектов и сохранением общего стиля баннера. Макс продолжительность анимации 10 секунд, макс размер итогового баннера - 20 килобайт. Необходимо максимально использовать возможности самого флеша, а ...
Flash анимация (каменные лабиринты)
Есть три каменных лабиринта. Географически они находятся на одной линии (связаны между собой).
По утверждению автора, лабиринт - живой, у него своя энергетика, имеющая тороидальную форму.
Совокупность из этих трех лабиринтов образует как бы целостный организм.
Исходное изображение - это три лабиринта, расположенные как бы один над другим.
Необходимо с помощью flash показать движение энергетических полей тороидальной формы вокруг трех лабиринтов, и показать объемность полей.
В общем, нужно подемонстрировать идею, что они - единый организм, и что он как бы живой.
http://vvo.biz/design/man-sur/flash/labirint.rar (15мб)
В архиве изображени трех лабиринтов, и для примера - анимации и спирали.
Прилагаемые анимации на самом деле не нравятся, они приложены просто для того, чтобы показать как примерно движется энергия.
Но сделать нужно по-своему, нужно подойти творчески.
Возможно это будут летающие полупрозрачные звездочки, огоньки, которые при приближении увеличивают свой размер, а при удалении - уменьшаются.
Flash необходимо выполнить в двух размерах: 600 точек по ширине (также предполагается уменьшение до размера 300 по ширине) и в оригинальном размере (не уменьшая).
Есть еще исходник изображения с тремя лабиринтами в PSD, вышлю в начале работы. Также дополнительно вышлю информацию по лабиринтам.
Сколько будет стоить такая работа и каковы сроки?
P.S. Укажите ваше портфолио, и если была подобная работа.
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