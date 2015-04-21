Сделать анимированный GIF логотип на основе существующего лого и примера (к существующему логотипу можно просто добавить надпись "интернет магазин" с неоновой подсветкой как в примере только голубого неона, а не красного), творческий подход приветствуется. Лого ...
Флеш баннер
Нужен стильный флеш баннер 2 размеров
Баннер: размер 240*400
Мобильной версия: размер 320*65
Вес 60 kb
Тех требования в приложении,материалы предоставлю,сценарий простой.
Главное уложится в размеры не испортив качество материалов.
Срок завтра к утру !
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