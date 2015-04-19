Персонаж для игры

Мы ищем талантливого художника, который создаст для нашей игры авторского персонажа.

Пожелания к персонажу: он должен быть очень милый, «няшный», вызывать симпатию, максимально позитивные чувства, желание обнять, накормить и т.д.. Также персонаж должен обладать определенным набором эмоций. Например: беспокойство, радость, грусть/печаль, и т.д.

Впоследствии необходимо будет заанимировать персонажа. Технику анимации выбираете Вы.

Если Вы хотите проявить свой творческий потенциал, то пишите плз