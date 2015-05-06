Нужно анимировать объект

Нужно сделать рекламный банер, поставлю его на это место: prntscr.com/6y2usc сайт здесь: gradrich.tmweb.ru/ Банер будет перенаправлять на эту страницу: v-demin.ru/inv/ Вам нужно придумать содержание банера, чтобы он захватывал ...