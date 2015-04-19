Необходимо создать видеоролик Фон предположительно белый, но если совсем не будет соответствовать эффекту, возможен темно синий (близкий к брендовому). В правом верхнем углу мелко название "Кузбасс-Строй" из логотипа (корп.шрифт). Предполагаемый хронометраж: ...
Анимированый и обычный баннеры
Доброго времени суток
Необходимо изготовить обычный и flash-баннер для рекламы этого http://goo.gl/0QnJGc сайта на других ресурсах
Что бы мы смогли сотрудничать вам необходимо иметь портфолио в данном направлении
На данном этапе связь через сайт
Оплата через ЯД
Жду предложений, заранее спасибо!
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