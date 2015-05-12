Создание GIF анимации логотипа.

Сделать анимированный GIF логотип на основе существующего лого и примера (к существующему логотипу можно просто добавить надпись "интернет магазин" с неоновой подсветкой как в примере только голубого неона, а не красного), творческий подход приветствуется. Лого предоставлю в любом формате, который потребуется. Сайт http://elektrosnab.com.ua/