Иллюстрация животного для нашей продукции.

$20
Дизайн продукцииЗавершен6 заявок154 просмотра
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Всем привет. Нужен дизайн животного для нашей продукции в векторе. Подробности сообщу личным сообщением. Оплата вебмани.

7 лет назад
fanski
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Артур замечательно справился с заданием. На выходе получили именно то, что хотели. Приятно иметь дело с профессионалом. Рекомендую!
Сотрудничеством с Евгением доволен в полном объеме. Стояла интересная задача и она была достигнута нашими с Евгением усилиями! Мои рекомендации к сотрудничеству!!!
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