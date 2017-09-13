Печать организации

Необходимо разработать дизайн открытки для подарочной карты (конструкцию открытки прикрепляю). Салон красоты. Фирменные цвета - черный, белый, графит, серебро, бронза. Сердечки, вензеля, бабочки и рюши не предлагать. Срок исполнения - 2 дня. Пишите стоимость Ваших ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать печать организаци по шаблону. Далее печать пойдет в производство
Шаблон https://master28.ru/zagruzki/shablon-pechat-ooo-58
Нужно добавить сетку на фон гильоширную защитную сетку.
Данные компании и лого в векторе сброшу после приема заявки
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