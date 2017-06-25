Макет буклета

Дизайн продукцииЗавершен19 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать макет буклета по генетичскому тестированию

7 лет назад
khalatova
Лейла 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
JBlack
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$30
3 дня
Если вам нужно быстрое, профессионально выполненное задание, то смело выбирайте Яну. Всего лишь через небольшой промежуток времени без лишних вопросов вы станете обладателем вожделенного прайса, буклета и пр. Яна оперативно откликается на все просьбы заказчика, с перых фраз понимая, что необходимо сделать. Очень рекомендую хотя бы раз поработать с таким исполнителем.
Работать с Лейлой легко и приятно. Чётко сформулирована задача, предоставлены все необходимые материалы и ориентиры. Заказчик с хорошим вкусом и уважительным отношением к работе дизайнера. Очень рада сотрудничеству с Лейлой, рекомендую как отличного и надёжного заказчика!
  • Похожие заказы

  • Брендирование автомобиль

    Всем привет! нужно разработать рекламные наклейки на автомобиль для компании [url=https://goo.gl/u8flkT]goo.gl/u8flkT [/url]автомобиль пежо партнер. Нужно что-то оригинальное, запоминающееся. Можно прикольное/смешное. наклейки в формате cdr вот примеры того что нравиться: [url=http://3.bp.blogspot.com/-fTkiefitBY8/UkHZ5Gs-S0I/AAAAAAAAMeA/DXKZqLO5Xfw/s1600/Termocom_demo_3.jpg]http://3.bp.blogspot.com/-fTkiefitBY8/UkHZ5Gs-S0I/AAAAAAAAMeA/DXKZqLO5Xfw/s1600/Termocom_demo_3.jpg[/url]  http://i.green-myt.ru/u/35/b088ea481311e58648c72601eec897/-/003.jpg [url=http://rpk-inverse.ru/images/reklama_na_avto/5.jpg]http://rpk-inverse.ru/images/reklama_na_avto/5.jpg[/url] [url=http://www.apriori-reklama.ru/netcat_files/Image/CHTT-auto/CTT-auto-img01.jpg]http://www.apriori-reklama.ru/netcat_files/Image/CHTT-auto/CTT-auto-img01.jpg[/url]

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать дизайн для флаера.

    1.Сделать дизайн для флаера 100*210мм., бумага мелованная 150гр. Флаер односторонний.      2. Стиль мультяшный.      3.На флаере должна быть текст  и качественная карта как проехать( см.вложение)              Текст: ·        Круглосуточная охрана ·        Виденаблюдение ·        Отличная цена   Адрес: [url=https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F&amp;source=wizbiz_new_map_single&amp;z=14&amp;ll=30.279510%2C59.987717&amp;sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAH9W%2FRNf7oAzgIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&amp;oid=1023006701&amp;ol=biz]Санкт-Петербург, ул. Заусадебная,11/13[/url] Метро ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн флаера.

    Сделать дизайн для Флаера 100*210мм, бумага мелованная 150гр. Стиль мультяшный.1.      На флаере должна быть информация:  качественная карта как проехать( в прикрепленном файле) Текст: ·        Круглосуточная охрана ·        Виденаблюдение ·        Отличная цена Адрес: [url=https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F&amp;source=wizbiz_new_map_single&amp;z=14&amp;ll=30.279510%2C59.987717&amp;sctx=CQAAAAEAWdqpudxQPkAna9RDNPhNQCYYzjXM0OA%2FP%2BPCgZAs1j8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAH9W%2FRNf7oAzgIAAAABAACAPwAAAAAAAAAAAgAAAHJ1&amp;oid=1023006701&amp;ol=biz]Санкт-Петербург, ул. Заусадебная,11/13[/url] Метро Старая Деревня Телефон+7 812 947‑95-54 Открыто ежедневно, 24 часа С заботой о Вашем автомобиле!

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Печать организации

    Необходимо сделать печать организаци по шаблону. Далее печать пойдет в производство Шаблон https://master28.ru/zagruzki/shablon-pechat-ooo-58 Нужно добавить сетку на фон гильоширную защитную сетку.  Данные компании и лого в векторе сброшу после приема заявки

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн упаковки для подарочной карты

    Необходимо разработать дизайн открытки для подарочной карты (конструкцию открытки прикрепляю). Салон красоты. Фирменные цвета - черный, белый, графит, серебро, бронза. Сердечки, вензеля, бабочки и рюши не предлагать. Срок исполнения - 2 дня. Пишите стоимость Ваших ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн макета для рекламы на авто

    Нужно нарисовать и подготовить для печати макеты для рекламы на автомобиле.  С меня - логотип, элементы фирм стиля, текст и марка машины. С вас - дизайн) Нужен опыт в подготовке таких макетов.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад