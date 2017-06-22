Необходимо разработать дизайн упаковки плитки шоколада.

Концепция дизайна следующая:

стилистика дизайна - мотивы ацтеков и майя в загадочно-таинственном исполнении, упаковка не должна

иметь аляповатый вид, но должна запоминаться и бросаться в глаза (по-хорошему)

лаконичность, но не минимализм

стиль шоколада - шоколад Ritual (фото в прикрепленном файле)

дифференциация цветовой гаммы (предусмотреть, смену цвета фона упаковки в зависимости от сорта

шоколада (к примеру, черный шоколад - такой-то цвет, молочный шоколад - другой цвет)

Бренд шоколада представляет из себя не просто высококачественный шоколад ручной работы, а целую

связную концепцию с главным героем - котом, каждая из плиток шоколада - его отдельное приключение.

Если у вас есть вопросы, пишите в личные сообщения. Жду ваших откликов и примеров работ.

Кандидатам с предварительными заготовками или идеямипо данному проекту - предпочтение.