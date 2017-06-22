Международная организация [b]WORLD BEAUTY CONGRESS Russia[/b] , объявляет конкурс красоты " [b]Mrs. Auto Moto[/b]" Конкурс красоты " Mrs. Auto Moto" будет проходить в Сербии, г. Белград с 1-13.09.17. Нужны модели , которые будут представлять Россию и Москву. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн упаковки плитки шоколада.
Концепция дизайна следующая:
- стилистика дизайна - мотивы ацтеков и майя в загадочно-таинственном исполнении, упаковка не должна
- иметь аляповатый вид, но должна запоминаться и бросаться в глаза (по-хорошему)
- лаконичность, но не минимализм
- стиль шоколада - шоколад Ritual (фото в прикрепленном файле)
- дифференциация цветовой гаммы (предусмотреть, смену цвета фона упаковки в зависимости от сорта
- шоколада (к примеру, черный шоколад - такой-то цвет, молочный шоколад - другой цвет)
связную концепцию с главным героем - котом, каждая из плиток шоколада - его отдельное приключение.
Если у вас есть вопросы, пишите в личные сообщения. Жду ваших откликов и примеров работ.
Кандидатам с предварительными заготовками или идеямипо данному проекту - предпочтение.
- Похожие заказы
- $16Дизайн продукции20 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать макет визитки. Главное чтоб было компактно, стильно, креативно! Более подробную информацию вышлю на почту!Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно выполнить дизайн сертификата (диплома). Тематичный. Не шаблон.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно оформить все так чтобы она возымела максимальную силу на того кому она показывается. На лицевой стороне название "клуба" на фоне фото политика + место для эмбоссинга номера + ФИО На задней - текста сильные. Формат нужен для ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно укомплектовать товары фирмы в формат А4, оформить в виде буклета что бы складывался в 3-4 складкиДизайн продукции20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется дизайн этикетки для Гидрогеля. Данные во вложении. Те, что выделены желтым – обязательны для указания. Данные можно разнести по двум наклейкам размером 8 на 5 см. Сайт по продукции [url=http://shop.socochem-rus.ru/]shop.socochem-rus.ru/[/url] – ориентироваться на него при выборе цвета, можно использовать ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходим дизайн флешки-визитки на примере: https://yadi.sk/d/Z-9wMrJ-3KFfsu Размеры стандартной платисковой карты. Данные для дизайна: https://yadi.sk/d/fAT4tfYX3KFgt9 Лицевая сторона: фото производства Вторая сторона: логотип и контакты: www.rani-plast.ru +7 (800) 775-72-64 Срок - 3 часаДизайн продукции9 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать дизайн упаковки для бутылки. Полное ТЗ после выбора исполнителяДизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть макет листовки (во вложении) нужно внести правки: На второй странице с техническими данными: - Раздел с до опциями сделать общим списком ко всем моделям (без плюсиков). Добавить название раздела "Дополнительные опции" - В Разделе "Рабочая область" добавить ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
По ТЗ клиента сделать постер для службы таксиДизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад