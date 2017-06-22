Дизайн упаковки плитки шоколада

Дизайн продукцииЗакрыт16 заявок203 просмотра
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Необходимо разработать дизайн упаковки плитки шоколада. 

Концепция дизайна следующая: 

  • стилистика дизайна - мотивы ацтеков и майя в загадочно-таинственном исполнении, упаковка не должна
  • иметь аляповатый вид, но должна запоминаться и бросаться в глаза (по-хорошему)
  • лаконичность, но не минимализм
  • стиль шоколада - шоколад Ritual (фото в прикрепленном файле)
  • дифференциация цветовой гаммы (предусмотреть, смену цвета фона упаковки в зависимости от сорта
  • шоколада (к примеру, черный шоколад - такой-то цвет, молочный шоколад - другой цвет)
Бренд шоколада представляет из себя не просто высококачественный шоколад ручной работы, а целую 

связную концепцию с главным героем - котом, каждая из плиток шоколада - его отдельное приключение. 

Если у вас есть вопросы, пишите в личные сообщения.  Жду ваших откликов и примеров работ.  

Кандидатам с предварительными заготовками или идеямипо данному проекту - предпочтение.   

6 лет назад
Li_Li_
Лилия 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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