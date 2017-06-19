Добрый день.

Требуется дизайн этикетки для Гидрогеля.

Данные во вложении.

Те, что выделены желтым – обязательны для указания.

Данные можно разнести по двум наклейкам размером 8 на 5 см.

Сайт по продукции shop.socochem-rus.ru/ – ориентироваться на него при выборе цвета, можно использовать картинки, как на слайдере, с яркой зеленью.

В дальнейшем потребуется адаптация этикетки еще на несколько размеров.

Прошу указать стоимость работы.