Всем привет! нужно разработать рекламные наклейки на автомобиль для компании [url=https://goo.gl/u8flkT]goo.gl/u8flkT [/url]автомобиль пежо партнер. Нужно что-то оригинальное, запоминающееся. Можно прикольное/смешное. наклейки в формате cdr вот примеры того что нравиться: [url=http://3.bp.blogspot.com/-fTkiefitBY8/UkHZ5Gs-S0I/AAAAAAAAMeA/DXKZqLO5Xfw/s1600/Termocom_demo_3.jpg]http://3.bp.blogspot.com/-fTkiefitBY8/UkHZ5Gs-S0I/AAAAAAAAMeA/DXKZqLO5Xfw/s1600/Termocom_demo_3.jpg[/url] http://i.green-myt.ru/u/35/b088ea481311e58648c72601eec897/-/003.jpg [url=http://rpk-inverse.ru/images/reklama_na_avto/5.jpg]http://rpk-inverse.ru/images/reklama_na_avto/5.jpg[/url] [url=http://www.apriori-reklama.ru/netcat_files/Image/CHTT-auto/CTT-auto-img01.jpg]http://www.apriori-reklama.ru/netcat_files/Image/CHTT-auto/CTT-auto-img01.jpg[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется дизайн этикетки для Гидрогеля.
Данные во вложении.
Те, что выделены желтым – обязательны для указания.
Данные можно разнести по двум наклейкам размером 8 на 5 см.
Сайт по продукции shop.socochem-rus.ru/ – ориентироваться на него при выборе цвета, можно использовать картинки, как на слайдере, с яркой зеленью.
В дальнейшем потребуется адаптация этикетки еще на несколько размеров.
Прошу указать стоимость работы.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $16
Международная организация [b]WORLD BEAUTY CONGRESS Russia[/b] , объявляет конкурс красоты " [b]Mrs. Auto Moto[/b]" Конкурс красоты " Mrs. Auto Moto" будет проходить в Сербии, г. Белград с 1-13.09.17. Нужны модели , которые будут представлять Россию и Москву. В ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходим дизайн флешки-визитки на примере: https://yadi.sk/d/Z-9wMrJ-3KFfsu Размеры стандартной платисковой карты. Данные для дизайна: https://yadi.sk/d/fAT4tfYX3KFgt9 Лицевая сторона: фото производства Вторая сторона: логотип и контакты: www.rani-plast.ru +7 (800) 775-72-64 Срок - 3 часаДизайн продукции9 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать дизайн упаковки для бутылки. Полное ТЗ после выбора исполнителяДизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть макет листовки (во вложении) нужно внести правки: На второй странице с техническими данными: - Раздел с до опциями сделать общим списком ко всем моделям (без плюсиков). Добавить название раздела "Дополнительные опции" - В Разделе "Рабочая область" добавить ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
По ТЗ клиента сделать постер для службы таксиЗавершен6 лет назад
Нарисовать макет буклета по генетичскому тестированиюЗавершен6 лет назад
Нарисовать макет этикеток для детокс-чая и масок Необходимую информацию предоставлюЗавершен6 лет назад
Требуется разработать макет продукта (логотип + макет упаковки). Более подробная информация о продукте в личку.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Изготовление собстсвенного дизайна на фиджет спиннерах, или изготовление самих спиннеров с собственным дизайном.Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт6 лет назад