Дизайн флешки-визитки

Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок172 просмотра
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Добрый день!

Необходим дизайн флешки-визитки на примере: https://yadi.sk/d/Z-9wMrJ-3KFfsu

Размеры стандартной платисковой карты.

Данные для дизайна:

https://yadi.sk/d/fAT4tfYX3KFgt9

Лицевая сторона: фото производства

Вторая сторона: логотип и контакты: www.rani-plast.ru

+7 (800) 775-72-64

Срок - 3 часа

7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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