Дизайн упаковки для бутылки

Есть макет листовки (во вложении) нужно внести правки: На второй странице с техническими данными: - Раздел с до опциями сделать общим списком ко всем моделям (без плюсиков). Добавить название раздела "Дополнительные опции" - В Разделе "Рабочая область" добавить ...