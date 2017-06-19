Подправить макет листовки (супер срочно!!!)

Есть макет листовки (во вложении) нужно внести правки:

На второй странице с техническими данными:

- Раздел с до опциями сделать общим списком ко всем моделям (без плюсиков). Добавить название раздела "Дополнительные опции"

- В Разделе "Рабочая область" добавить размерность мм.

- Раздел "Алюминиевый стол" - убрать

- "Промышленный закрытый корпус" - переименовать "Промышленный закрытый корпус(термоизолированный и термостатированный)"

- "Привод оси Z - ШВП (...)" - в значениях вместо галочек поставить "2шт."

- "Подогрев рабочей камеры" - перенести в базовые параметры

- "Верхние шторки для теплоизоляции камеры (уменьшение области печати....)" - переименовать в ""Верхние шторки для теплоизоляции камеры"

- Подогрев стола - в базовые параметры

- Рабочая станция с сенсорным экраном - в базовые параметры

- ИБП - в базовые параметры

- Добавить в базовые параметры "Система автоматической чистки сопла"

- Добавить в доп. опции "Вакуумный стол"

- Добавить в доп. опции "Система контроля окончания пластики"

- Добавить в доп. опции "Система автоматической смены пластика"

- Заменить текст внизу (текст чуть позже дадим)

- На первой странице заменить "Промышленные принтеры" на "Промышленные 3Д принтеры"

Приложения (исходники листовки):

https://drive.google.com/file/d/0B4IXahdoCAnwVE1LT0RDUlJ3OFk/view?usp=drive_web

https://drive.google.com/file/d/0B4IXahdoCAnwYUZZWFBCN2tGOFU/view?usp=drive_web