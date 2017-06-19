Подправить макет листовки (супер срочно!!!)

Всем привет! нужно разработать рекламные наклейки на автомобиль для компании [url=https://goo.gl/u8flkT]goo.gl/u8flkT [/url]автомобиль пежо партнер. Нужно что-то оригинальное, запоминающееся. Можно прикольное/смешное. наклейки в формате cdr вот примеры того что нравиться: [url=http://3.bp.blogspot.com/-fTkiefitBY8/UkHZ5Gs-S0I/AAAAAAAAMeA/DXKZqLO5Xfw/s1600/Termocom_demo_3.jpg]http://3.bp.blogspot.com/-fTkiefitBY8/UkHZ5Gs-S0I/AAAAAAAAMeA/DXKZqLO5Xfw/s1600/Termocom_demo_3.jpg[/url] http://i.green-myt.ru/u/35/b088ea481311e58648c72601eec897/-/003.jpg [url=http://rpk-inverse.ru/images/reklama_na_avto/5.jpg]http://rpk-inverse.ru/images/reklama_na_avto/5.jpg[/url] [url=http://www.apriori-reklama.ru/netcat_files/Image/CHTT-auto/CTT-auto-img01.jpg]http://www.apriori-reklama.ru/netcat_files/Image/CHTT-auto/CTT-auto-img01.jpg[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет листовки (во вложении) нужно внести правки:
На второй странице с техническими данными:
- Раздел с до опциями сделать общим списком ко всем моделям (без плюсиков). Добавить название раздела "Дополнительные опции"
- В Разделе "Рабочая область" добавить размерность мм.
- Раздел "Алюминиевый стол" - убрать
- "Промышленный закрытый корпус" - переименовать "Промышленный закрытый корпус(термоизолированный и термостатированный)"
- "Привод оси Z - ШВП (...)" - в значениях вместо галочек поставить "2шт."
- "Подогрев рабочей камеры" - перенести в базовые параметры
- "Верхние шторки для теплоизоляции камеры (уменьшение области печати....)" - переименовать в ""Верхние шторки для теплоизоляции камеры"
- Подогрев стола - в базовые параметры
- Рабочая станция с сенсорным экраном - в базовые параметры
- ИБП - в базовые параметры
- Добавить в базовые параметры "Система автоматической чистки сопла"
- Добавить в доп. опции "Вакуумный стол"
- Добавить в доп. опции "Система контроля окончания пластики"
- Добавить в доп. опции "Система автоматической смены пластика"
- Заменить текст внизу (текст чуть позже дадим)
- На первой странице заменить "Промышленные принтеры" на "Промышленные 3Д принтеры"
Приложения (исходники листовки):
https://drive.google.com/file/d/0B4IXahdoCAnwVE1LT0RDUlJ3OFk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B4IXahdoCAnwYUZZWFBCN2tGOFU/view?usp=drive_web
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