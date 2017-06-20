Разработка буклета

Дизайн продукцииЗакрыт20 заявок167 просмотров
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Нужно укомплектовать товары фирмы в формат А4, оформить в виде буклета что бы складывался в 3-4 складки  

7 лет назад
guest_14918118234431
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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