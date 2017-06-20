Разработка буклета

Добрый день. Требуется дизайн этикетки для Гидрогеля. Данные во вложении. Те, что выделены желтым – обязательны для указания. Данные можно разнести по двум наклейкам размером 8 на 5 см. Сайт по продукции [url=http://shop.socochem-rus.ru/]shop.socochem-rus.ru/[/url] – ориентироваться на него при выборе цвета, можно использовать ...