Разработать макет корпоративной визитки

Международная организация [b]WORLD BEAUTY CONGRESS Russia[/b] , объявляет конкурс красоты " [b]Mrs. Auto Moto[/b]" Конкурс красоты " Mrs. Auto Moto" будет проходить в Сербии, г. Белград с 1-13.09.17. Нужны модели , которые будут представлять Россию и Москву. В ...
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Нужно создать макет визитки. Главное чтоб было компактно, стильно, креативно!
Более подробную информацию вышлю на почту!
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