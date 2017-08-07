Афиша для студии разработки сайтов и мобильных приложений.

Контент - Разработка WEB-Cайтов и Мобильных приложений

логотип "DoubleD" сайт почта и телефоны как на визитке.

Дизайн - дизайн по тематике it с какой-то интересной историей в нем , на подобии 2 пейзажей связанных в один на подобии первая половина афишы про сайты с интересными иллюстрациями а вторая про мобильные приложения надо бы это все как-то красиво скомпоновать. афиша должна привлекать внимания. но при этом не кислотным. суть в том что дизайн должен быть интересным для проходящих мимо людей. также он должен быть нативным чтобы в последствии его можно было перенести на визитку или флаер, буклетик и прочее.