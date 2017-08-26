Необходимо разработать шаблон для печати на футболке

Дизайн продукцииЗавершен7 заявок157 просмотров
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Логотип есть, идея вроде есть, но реализовать сама не могу.

Надо разработать шаблон под требования printdirect.ru. Чтобы картинка и надписьсмотрелись красиво и гармонично.Пишите сроки и цены.

6 лет назад
Astra_R
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
380662797331
Рустам 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 отзывов(-2)
6 лет назад
$5
1 день
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