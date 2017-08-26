Необходимо разработать шаблон для печати на футболке

нужен прайс лист от кафе "маями" для размещения в номерах. пример прикрепил ниже, на 27 либо 16 пунктов,формат А4 текст : Меню Салаты [Салат греческий] [помидор, огурец, перец сл.,брынза, маслины, лук, зелень, оливковое масло] [Салат "Курочка Ряба"] [Курица, сыр твёрдый, помидоры, перец, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип есть, идея вроде есть, но реализовать сама не могу.
Надо разработать шаблон под требования printdirect.ru. Чтобы картинка и надписьсмотрелись красиво и гармонично.Пишите сроки и цены.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо доработать дизайн обложки, которая оборачивается вокруг ежедневника. Необходимо добавить цвет, сделать простой и понятный дизайн который будет качественно выгладить на рекламных фотографиях. К моему текущему дизайну необходимо добавить цвет или патерн в виде полоски, линии, ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/SotDesign/portfolio/dizajn-produktcii-18/razrabotka-dizajna-upakovki-dlya-produktcii-2122184/]Пример работы[/url] толькло это строительная компания "АрланСтрой"Дизайн продукции6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн для двухстороннего флаера. дайте почту пришлю полную задачу. есть примерное понимание, что хотим видеть.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн упаковки плитки шоколада. Концепция дизайна следующая: [list][*]стилистика дизайна - мотивы ацтеков и майя в загадочно-таинственном исполнении, упаковка не должна [*]иметь аляповатый вид, но должна запоминаться и бросаться в глаза (по-хорошему) [*]лаконичность, но не минимализм [*]стиль шоколада - ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать макет визитки. Главное чтоб было компактно, стильно, креативно! Более подробную информацию вышлю на почту!Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно выполнить дизайн сертификата (диплома). Тематичный. Не шаблон.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно оформить все так чтобы она возымела максимальную силу на того кому она показывается. На лицевой стороне название "клуба" на фоне фото политика + место для эмбоссинга номера + ФИО На задней - текста сильные. Формат нужен для ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно укомплектовать товары фирмы в формат А4, оформить в виде буклета что бы складывался в 3-4 складкиДизайн продукции20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется дизайн этикетки для Гидрогеля. Данные во вложении. Те, что выделены желтым – обязательны для указания. Данные можно разнести по двум наклейкам размером 8 на 5 см. Сайт по продукции [url=http://shop.socochem-rus.ru/]shop.socochem-rus.ru/[/url] – ориентироваться на него при выборе цвета, можно использовать ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт6 лет назад