Прайс лист

Дизайн продукцииЗавершен9 заявок186 просмотров
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нужен прайс лист от кафе "маями" для размещения в номерах. пример прикрепил ниже, на 27 либо 16  пунктов,формат А4

текст :

Меню 

Салаты 

[Салат греческий] 

[помидор, огурец, перец сл.,брынза, маслины, лук, зелень, оливковое масло] 

[Салат "Курочка Ряба"] 

[Курица, сыр твёрдый, помидоры, перец, майонез, зелень] 

Первые блюда 

[Борщ Украинский] 

[Мясо говядина, сметана] 

[Солянка сборная мясня] 

[Колбасы 4-ёх видов, сметана] 

Вторые блюда 

[Рулька по "Чешски" порционное блюдо на 4-ёх человек] 

[Тушёная капуста, картофель, по селянски, горчица+хрен] 

[Сковородка Свинная "Ошеек с овощами"] 

[Свинина, перец сладкий, помидор, лук, морковь, зелень] 

[Колбаски по "Баварски" с традиционным гарниром] 

[Тушоная капуста, карофель, три кобаски] 

[Мясо по "Царски"] 

[Свинина, лук, перец, помидор, сыр, майонез, зелень] 

[Курица под ананасом] 

[Феле куриное, ананас, сыр, майонез, зелень] 

 

Гаринир

[Картошка по селянски] 

[Картофель, чеснок, зелень] 

[Картофель фри] 

[картофель обжареный во фритюре] 

[Рис отварной] 

[рис, масло] 

Пиццы 

[Пицца с колбасками] 

[Колбаса в ассортименте, сыр твёрдый, помидор, кетчуп, майонез] 

[Пицца Итальянская] 

[Филе куриное, сыр твёрдый, помидор, кетчуп, майонез] 

Десерты 

[Мороженое] 

[В ассортименте] 

[Салат фруктовый] 

[Киви, банан, апельсин, ягоды, сливки] 

[Фруктовая нарезка] 

[Киви, апельсин, банан, яблоко] 

 

 

6 лет назад
ilya8994
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$7
1 день
исполнительный , грамотный , понимает чего от него хотят , рекомендую, буду делать еще заказы
За долгое время на этом сервисе впервые пишу отрицательный отзыв. Выбора другого нет. Работа мною выполнена,но не оплачена. Времени для этого было дано достаточно. Это первый заказ у Ильи. Плохо начал работу здесь.
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