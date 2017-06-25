Необходимо доработать дизайн обложки, которая оборачивается вокруг ежедневника. Необходимо добавить цвет, сделать простой и понятный дизайн который будет качественно выгладить на рекламных фотографиях. К моему текущему дизайну необходимо добавить цвет или патерн в виде полоски, линии, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен прайс лист от кафе "маями" для размещения в номерах. пример прикрепил ниже, на 27 либо 16 пунктов,формат А4
текст :
Меню
Салаты
[Салат греческий]
[помидор, огурец, перец сл.,брынза, маслины, лук, зелень, оливковое масло]
[Салат "Курочка Ряба"]
[Курица, сыр твёрдый, помидоры, перец, майонез, зелень]
Первые блюда
[Борщ Украинский]
[Мясо говядина, сметана]
[Солянка сборная мясня]
[Колбасы 4-ёх видов, сметана]
Вторые блюда
[Рулька по "Чешски" порционное блюдо на 4-ёх человек]
[Тушёная капуста, картофель, по селянски, горчица+хрен]
[Сковородка Свинная "Ошеек с овощами"]
[Свинина, перец сладкий, помидор, лук, морковь, зелень]
[Колбаски по "Баварски" с традиционным гарниром]
[Тушоная капуста, карофель, три кобаски]
[Мясо по "Царски"]
[Свинина, лук, перец, помидор, сыр, майонез, зелень]
[Курица под ананасом]
[Феле куриное, ананас, сыр, майонез, зелень]
Гаринир
[Картошка по селянски]
[Картофель, чеснок, зелень]
[Картофель фри]
[картофель обжареный во фритюре]
[Рис отварной]
[рис, масло]
Пиццы
[Пицца с колбасками]
[Колбаса в ассортименте, сыр твёрдый, помидор, кетчуп, майонез]
[Пицца Итальянская]
[Филе куриное, сыр твёрдый, помидор, кетчуп, майонез]
Десерты
[Мороженое]
[В ассортименте]
[Салат фруктовый]
[Киви, банан, апельсин, ягоды, сливки]
[Фруктовая нарезка]
[Киви, апельсин, банан, яблоко]
- Похожие заказы
- Дизайн продукции12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/SotDesign/portfolio/dizajn-produktcii-18/razrabotka-dizajna-upakovki-dlya-produktcii-2122184/]Пример работы[/url] толькло это строительная компания "АрланСтрой"Дизайн продукции6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн для двухстороннего флаера. дайте почту пришлю полную задачу. есть примерное понимание, что хотим видеть.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн упаковки плитки шоколада. Концепция дизайна следующая: [list][*]стилистика дизайна - мотивы ацтеков и майя в загадочно-таинственном исполнении, упаковка не должна [*]иметь аляповатый вид, но должна запоминаться и бросаться в глаза (по-хорошему) [*]лаконичность, но не минимализм [*]стиль шоколада - ...Дизайн продукции16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать макет визитки. Главное чтоб было компактно, стильно, креативно! Более подробную информацию вышлю на почту!Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно выполнить дизайн сертификата (диплома). Тематичный. Не шаблон.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Нужно оформить все так чтобы она возымела максимальную силу на того кому она показывается. На лицевой стороне название "клуба" на фоне фото политика + место для эмбоссинга номера + ФИО На задней - текста сильные. Формат нужен для ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно укомплектовать товары фирмы в формат А4, оформить в виде буклета что бы складывался в 3-4 складкиДизайн продукции20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется дизайн этикетки для Гидрогеля. Данные во вложении. Те, что выделены желтым – обязательны для указания. Данные можно разнести по двум наклейкам размером 8 на 5 см. Сайт по продукции [url=http://shop.socochem-rus.ru/]shop.socochem-rus.ru/[/url] – ориентироваться на него при выборе цвета, можно использовать ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходим дизайн флешки-визитки на примере: https://yadi.sk/d/Z-9wMrJ-3KFfsu Размеры стандартной платисковой карты. Данные для дизайна: https://yadi.sk/d/fAT4tfYX3KFgt9 Лицевая сторона: фото производства Вторая сторона: логотип и контакты: www.rani-plast.ru +7 (800) 775-72-64 Срок - 3 часаДизайн продукции9 заявокЗакрыт6 лет назад