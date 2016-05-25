Дизайн пдф обложек, 7 шт., разница только в цвете.

Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок154 просмотра
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Просто обложка, на ней изображена сетка, и тень от сетки, и текст, и логотип. Различаются фоновые цвета, текст, и форма сетки. Если сложится, то и остальные страницы брошюры.

6 лет назад
daria_flame
Дарья 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
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