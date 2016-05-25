Дизайн 2-ух наклеек и рекламного буклета

Сделать дизайн:

1. Одной цветной, непрозрачной наклейки, с использованием цветов синего и зеленого, с размером 15х10 см.

2. Одной прозрачной наклейки, с использованием цветов синего и зеленого, с размером 15х10 см.

3. Одной цветной, непрозрачной наклейки, с использованием цветов синего и зеленого, с размером 11х6 см. На наклейки нужно разместить следующую информацию: Пультовая охрана вашего бизнеса и номер телефона 280-56-62.

4. Одного рекламного буклета, с использованием цветов синего и зеленого, форматом а5.