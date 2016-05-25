Разработка афиши

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок128 просмотров
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Необходимо разработать афишу юридической конференции. Афиша под печать, так же будет использоваться в сети интернет. Размер А4, вертикальная ориентация. 

Информация для афиши:

Название ивента - VІ Всеукраїнська конференція з кримінального права та процесу

Даты - 9-10 листопада 2017 року.

Место - Radisson Blu Hotel

Обязательно лого организатора.

Макет афиши должен учитывать прошлогодние тенденции (отпечаток пальца, уголовное дело, напечатанное на печатной машинке).  Хотелось бы увидеть интересно обыгранные детали судебного процесса, например, наручники, решетку, лупу и т.д.

С радостью отвечу на дополнительные вопросы.

6 лет назад
guest_14984668485139
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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