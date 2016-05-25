Разработка афиши

Приветствую, коллеги! Есть крупный заказ на диз продукции и упаковки. Работа не пыльная, не творческая. Нужно просто размещать элементы согласно гайдлайну (их 5 томов по 200 страниц). К примеру диз на сумку. Там 2-3 элемента, их нужно просто ...