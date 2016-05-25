Разработка афиши

Сделать дизайн: 1. Одной цветной, непрозрачной наклейки, с использованием цветов синего и зеленого, с размером 15х10 см. 2. Одной прозрачной наклейки, с использованием цветов синего и зеленого, с размером 15х10 см. 3. Одной цветной, непрозрачной наклейки, с использованием ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать афишу юридической конференции. Афиша под печать, так же будет использоваться в сети интернет. Размер А4, вертикальная ориентация.
Информация для афиши:
Название ивента - VІ Всеукраїнська конференція з кримінального права та процесу
Даты - 9-10 листопада 2017 року.
Место - Radisson Blu Hotel
Обязательно лого организатора.
Макет афиши должен учитывать прошлогодние тенденции (отпечаток пальца, уголовное дело, напечатанное на печатной машинке). Хотелось бы увидеть интересно обыгранные детали судебного процесса, например, наручники, решетку, лупу и т.д.
С радостью отвечу на дополнительные вопросы.
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