Требуется сделать макет листовки А5. Тема окна, натяжные потолки. Листовка будет клеиться на доски поэтому нужно сделать, что бы бросалась в глаза. Цену назначаете вы. Сроки 1 днь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн коробки для кухонного инструмента согласно ТЗ и макета. СРок и стоимость имеют значение.
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