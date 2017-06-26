Макет для поста Вконтакте

Вот ТЗ для макета с календарем: 1. Вверху поста слоган в две строки: " Прогноз погоды от компании Артель-Июль будет жарким!" Далее сетка календаря ( стилистическая копия этой сетки https://www.gismeteo.ru/weather-ryazan-4394/month/) с датами и днями июня с первого по 30 число, с числами температуры не менее 30 градусов, можно разные в случайном порядке 30, 38, 32, 30, 34, и так далее. В некоторых клетках можно вставить улыбающееся солнце (намек на шутку). Справа от календаря вверху изображение кондиционера, либо в интерьере комнаты, либо просто кондиционер. На кондиционере красивый акционный ярлык с надписью "-50%*", со звездочкой-сноской вверху. Внизу поста надпись: " * - 50% на монтаж инверторных кондиционеров". Нужен какой-то фон на часть поста которая вне календаря.

Числа последней недели июня будут пустые (с фоном но без знаков). Это верхняя строка сетки и левый угол. В этой пустой неделе, нужно разместить первые буквы логотипа Gismeteo - вот так - Gism. Первые три буквы - синего цвета, четвертая и она же последняя - черного, как в логотипе Gismeteo.