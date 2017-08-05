Дизайн баннеров для стен шоурума детского транспорта. Граффити+Мульты

Дизайн продукцииЗавершен5 заявок260 просмотров
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Интересное творческое задание.  Задача - из скучных стен склада (состояние есть на фото) сделать яркий тематический шоурум для детского транспорта (квадроциклы, мотоциклы, электро-техника, скейты, ролики, самокаты, экипировка и т.д.). с трассой для тест драйва.  Создание трассы берем на себя.  

Задачей дизайнера будет прорисовка плакатов (флагов). В файле "схема размещения банеров в Шоуруме" есть схема, где оранжевыми прямоугольниками указаны плакаты. Они размещены по принципу флагов, которые крепятся сверху за крышу или перекрытия, а внизу каждого приделана рейка, чтобы флаг висел ровно. Эти плакаты друг от друга будут на расстоянии 5-15 см.  Каждый плакат - это не отдельный рисунок - а часть композиции. то есть рисовать нужно большую панораму, которую потом респределим на плакаты (порежем) 

Из "схема размещения .." так же можно увидеть, что вся площадь помещения поделена на 3 зоны:

1. Зона "склад" остается без плакатов

2. Зона "Тест-драйв"- состоит частично из стен "1" и "3" и полностью из стены "2" (№ стен обозначены в кружечках на схеме) 

Это зона, где будут проводиться заезды на транспорте. На полу будет нарисована гоночная трасса. Задачей плакатов будет создание атмосферы. Наши целевые клиенты - дети от 4-х до 14 лет.  Плакаты должны быть нарисованы в мальтипликационном стиле. Идея для этой зоны - Стадион (на примере гонок Форрмулы 1, или или соревнований по Спидвейным гонкам, мотокросу). На плакате должна изображаться трибуна, вдоль стены "2". над трибуной небо.  зрительно трибуна уходила вдать, была большая и увеличивала пространство. Важно расширить рисунками пространство!!!!!  Рядом со стеной "2", по середине, где будет игзиб трассы, мы поставим реквизиты в виде масленных бочек, автомобильных шин, флажков.  там мы будем делать фотографии наших клиентов. К концу стены "2" трибуна должна кончиться. и Перейти в Стену "3" , где  путь будет продолженем трассы.  Можно туда добавить разные трамплины для катания на скейтах ,  лио трамплины для кроссовых мотоциклов. 

3. Зона 4"шоу рум" - место где будет стоять вся техника.  На полу, на стелажах. Это зону нужно вся  (стена "4" и стена "1" ) изрисовать в граффити. В стиле ксейт-бордов. Яркие цвета.  Лучше применять известных персонажей из современных мультиков, садить их на скейты, ролики, квадроциклы, наряжать в экипировку кроссового стиля.  Уличный стиль. но с применением детских мольтипликационных гороев.

Вообще фирменные цвета - оранжевый и фиолетовый (как на логотипе). Просто иметь в виду.  Есть персонаж, в стиле Гравити Фолс. 

Его лучше тоже применять.  

  

 

6 лет назад
buymotors
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AllSkyArt
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена на отлично. Рекомендую. Лично я продолжаю сотрудничество и по другим проектам
Довольна сотрудничеством! Спасибо, очень рекомендую)