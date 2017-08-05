Вступление: у меня уже есть рабочий набросок, он устраивает меня на 80%, но его никак не может доделать первый исполнитель, я готов отдать картинку на доработку, но у меня нет исходника, а на выходе мне нужен ...
Дизайн баннеров для стен шоурума детского транспорта. Граффити+Мульты
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Интересное творческое задание. Задача - из скучных стен склада (состояние есть на фото) сделать яркий тематический шоурум для детского транспорта (квадроциклы, мотоциклы, электро-техника, скейты, ролики, самокаты, экипировка и т.д.). с трассой для тест драйва. Создание трассы берем на себя.
Задачей дизайнера будет прорисовка плакатов (флагов). В файле "схема размещения банеров в Шоуруме" есть схема, где оранжевыми прямоугольниками указаны плакаты. Они размещены по принципу флагов, которые крепятся сверху за крышу или перекрытия, а внизу каждого приделана рейка, чтобы флаг висел ровно. Эти плакаты друг от друга будут на расстоянии 5-15 см. Каждый плакат - это не отдельный рисунок - а часть композиции. то есть рисовать нужно большую панораму, которую потом респределим на плакаты (порежем)
Из "схема размещения .." так же можно увидеть, что вся площадь помещения поделена на 3 зоны:
1. Зона "склад" остается без плакатов
2. Зона "Тест-драйв"- состоит частично из стен "1" и "3" и полностью из стены "2" (№ стен обозначены в кружечках на схеме)
Это зона, где будут проводиться заезды на транспорте. На полу будет нарисована гоночная трасса. Задачей плакатов будет создание атмосферы. Наши целевые клиенты - дети от 4-х до 14 лет. Плакаты должны быть нарисованы в мальтипликационном стиле. Идея для этой зоны - Стадион (на примере гонок Форрмулы 1, или или соревнований по Спидвейным гонкам, мотокросу). На плакате должна изображаться трибуна, вдоль стены "2". над трибуной небо. зрительно трибуна уходила вдать, была большая и увеличивала пространство. Важно расширить рисунками пространство!!!!! Рядом со стеной "2", по середине, где будет игзиб трассы, мы поставим реквизиты в виде масленных бочек, автомобильных шин, флажков. там мы будем делать фотографии наших клиентов. К концу стены "2" трибуна должна кончиться. и Перейти в Стену "3" , где путь будет продолженем трассы. Можно туда добавить разные трамплины для катания на скейтах , лио трамплины для кроссовых мотоциклов.
3. Зона 4"шоу рум" - место где будет стоять вся техника. На полу, на стелажах. Это зону нужно вся (стена "4" и стена "1" ) изрисовать в граффити. В стиле ксейт-бордов. Яркие цвета. Лучше применять известных персонажей из современных мультиков, садить их на скейты, ролики, квадроциклы, наряжать в экипировку кроссового стиля. Уличный стиль. но с применением детских мольтипликационных гороев.
Вообще фирменные цвета - оранжевый и фиолетовый (как на логотипе). Просто иметь в виду. Есть персонаж, в стиле Гравити Фолс.
Его лучше тоже применять.
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