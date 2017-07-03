Дизайн упаковки

$60
Дизайн продукцииЗавершен16 заявок333 просмотра
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Необходимо разработать дизайн упаковки для домашнего кухонного вакуматора.

Логотип и фотографии устройства есть. На упаковке необходимо разместить текст, который будет предоставлен.

6 лет назад
detis
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 часов назад
6 лет назад
$60
4 дня
Анна очень качественно выполнила поставленную задачу. Справилась в оговоренный срок, даже с учетом небольших доработок. Работа получилась интересная и со вкусом. Рекомендую ее как творческого и профессионального графического дизайнера!
Спасибо большое, за возможность поработать по проекту. Четкая задача, своевременная оплата! Рекомендую Дмитрия, как вежливого и очень порядочного заказчика! Буду очень рада новым заказам в будущем!