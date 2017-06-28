Требуется создать макет листовки и купона для печати

Вступление: у меня уже есть рабочий набросок, он устраивает меня на 80%, но его никак не может доделать первый исполнитель, я готов отдать картинку на доработку, но у меня нет исходника, а на выходе мне нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Смотрите, очень внимательно! требования к макетам в прикреплённых файлах.
Сразу пишите стоимость и сроки!
- Похожие заказы
- Дизайн продукции10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Здравствуйте Уважаемые дизайнеры! Нам нужны листовки формата 1/4 листа A4 - две стороны. Конкретнее: Спецпредложение (уникальная акция) по новым планшетам Lenovo, продажа по невероятно низкой цене и ТОЛЬКО в нашем магазине - на 100 бел. рублей. дешевле чем ...Завершен6 лет назад
- $60
Необходимо разработать дизайн упаковки для домашнего кухонного вакуматора. Логотип и фотографии устройства есть. На упаковке необходимо разместить текст, который будет предоставлен.Завершен6 лет назад
- $100
Буклет на тему пластической хирургии.Завершен6 лет назад
- $10
Компании LEDPITER требуется обклеить автомобиль. Нужен дизайн в хорошем стиле. Делал дизайнер нам на Тойоту версо но нам НЕ нравится, нужно что-то более креативное. Сайт компании - www.ledpiter.ru Основное направление - изготовление любой наружной рекламы.Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вот ТЗ для макета с календарем: 1. Вверху поста слоган в две строки: " Прогноз погоды от компании Артель-Июль будет жарким!" Далее сетка календаря ( стилистическая копия этой сетки https://www.gismeteo.ru/weather-ryazan-4394/month/) с датами и днями июня с первого ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Дизайн визитки(почти готово) и дизайн маленькой этикеткиДизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать дизайн визитки по грубому эскизу,работы не много. Нужно сделать как можно быстрееДизайн продукции20 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать дизайн коробки для кухонного инструмента согласно ТЗ и макета. СРок и стоимость имеют значение.Завершен6 лет назад
Требуется сделать макет листовки А5. Тема окна, натяжные потолки. Листовка будет клеиться на доски поэтому нужно сделать, что бы бросалась в глаза. Цену назначаете вы. Сроки 1 дньДизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад