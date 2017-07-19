Разработка дизайна флайера 1/4 листа A4

Здравствуйте Уважаемые дизайнеры!

Нам нужны листовки формата 1/4 листа A4 - две стороны. Конкретнее:

Спецпредложение (уникальная акция) по новым планшетам Lenovo, продажа по невероятно низкой цене и ТОЛЬКО в нашем магазине - на 100 бел. рублей. дешевле чем в любом магазине! Лицевая и оборотная стороны прикреплены!

Что мы ценим в дизайне:

- Красочное и не шаблонное оформление с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ исполнением

- Внимательность к мелочам, деталям

- Отступление от шаблона - если Вы знаете как сделать лучше, красивее, качественнее - ШЕФ тут Вы, Вам виднее!

Срок исполнения заказа - 3-5 дней, неделя.

Если Вы не из Беларуси то оплату можем предложить только через Яндекс.Деньги

Для начала сотрудничества хотелось бы увидеть примеры Ваших работ в плане дизайна печатной продукции (листовки, флайеры, буклеты и прочее).

По оплате - 900 рублей.