Частная школа английского языка

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок187 просмотров
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Добрый день дизайнеры, которые любят решат трудные задачи!

Школе английского языка нужно создать макеты на фирменные обложки тетрадей для всех категорий студентов. Есть наши представления о макете - но так же будем ждать и Ваших идей!  

С уважением,

администратор школы Марина 

6 лет назад
guest_14987448019001
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад