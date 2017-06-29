Частная школа английского языка

Если у вас есть опыт создания крутых обложек для книги, то вы тот кого я ищу Нужна обложка для книги "Анатомия нетворкинга" Оплата 1000 рублей Примеры покажу, выбирать буду по портфолио Оплата строго по факту Показываете - оплачиваю - даете ...
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Добрый день дизайнеры, которые любят решат трудные задачи!
Школе английского языка нужно создать макеты на фирменные обложки тетрадей для всех категорий студентов. Есть наши представления о макете - но так же будем ждать и Ваших идей!
С уважением,
администратор школы Марина
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